Александра Емельяненко арестовали в Кисловодске

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был арестован судом в Кисловодске по делу о неповиновении сотруднику полиции.

«Оглашается постановление о совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ «неповиновение сотруднику полиции». Вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения. Вина Емельяненко является доказанной... Признать Емельяненко виновным и назначить ему административный арест на 10 суток, начало срока исчисляется с 1 марта», – сообщил судья, передает РИА «Новости».

К смягчающим обстоятельствам суд отнес спортивные достижения Емельяненко и раскаяние.

1 марта СМИ сообщили, что боец Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске за многочисленные нарушения. Отмечалось, что спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, припарковал авто на пешеходном переходе и разбил две машины.

Позднее стало известно, что на спортсмена было составлено три протокола об административном правонарушении.