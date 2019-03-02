Александра Емельяненко арестовали в Кисловодске

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2 марта, суббота  |  Последнее обновление — 20:50  |  vz.ru
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Как скоро появится единая российско-белорусская валюта

Минск поддержал создание единого рубля с РоссиейФото: myfin.by
Тема создания единой валюты России и Белоруссии снова появилась в повестке дня на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко выступил с поддержкой этой идеи и даже заявил о согласии на размещение эмиссионного центра на российской территории. Почему Минск хочет более тесной интеграции и на каких условиях? Подробности...
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Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
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«Дракон» Маска бросил вызов «Союзам»

Успешный испытательный полет корабля Dragon-2 сулит изменить положение дел с обеспечением МКС грузами и людьмиФото: Mike Blake/Reuters
Испытательный полет запущенного в субботу корабля Dragon-2 Илона Маска проходит в штатном режиме, в воскресенье должна состояться стыковка с МКС. Сейчас вместо космонавтов на борту полетел манекен в образе воинственной Рипли. Полет с живыми астронавтами запланирован на лето. Означает ли нынешнее событие конец монополии российских «Союзов» на отправку космонавтов? Подробности...
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Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

Строительство нового канала вряд ли оправдано без расширения инфраструктуры порта в ЭльблонгеФото: Министерство морской экономики
и внутреннего судоходства Польши
Власти Евросоюза потребовали от Варшавы остановить строительство судоходного канала через Балтийскую косу. Одной из причин стали экологические опасения: местной флоре и фауне грозит непоправимый ущерб. Польша многие годы хотела получить прямой выход в Балтийское море из порта города Эльблонг, чтобы не зависеть от России. Почему для Варшавы рытье канала стало вопросом имиджа и сможет ли Брюссель заморозить нашумевший проект? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Интернету грозят железным занавесом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре–пять лет назад была вокруг системы переводов SWIFT – Запад грозился-грозился, но в итоге отключать его России не стал. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...
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Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Александра Емельяненко арестовали в Кисловодске

          2 марта 2019, 20:04

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был арестован судом в Кисловодске по делу о неповиновении сотруднику полиции.

          «Оглашается постановление о совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ «неповиновение сотруднику полиции». Вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения. Вина Емельяненко является доказанной... Признать Емельяненко виновным и назначить ему административный арест на 10 суток, начало срока исчисляется с 1 марта», – сообщил судья, передает РИА «Новости».

          К смягчающим обстоятельствам суд отнес спортивные достижения Емельяненко и раскаяние.

          1 марта СМИ сообщили, что боец Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске за многочисленные нарушения. Отмечалось, что спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, припарковал авто на пешеходном переходе и разбил две машины.

          Позднее стало известно, что на спортсмена было составлено три протокола об административном правонарушении.


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