МВД опровергло возможность увольнения задержавших Емельяненко полицейских

ГУ МВД по Ставропольскому краю назвало несоответствующей действительности информацию о возможном увольнении полицейских, которые задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Ранее распространенная в ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности. Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства», – сообщается на сайте ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее источник заявил, что сотрудникам правоохранительных органов, которые задержали в Кисловодске пьяного Емельяненко, грозит увольнение, так как начальство якобы приказало не трогать бойца.

Емельяненко в нетрезвом состоянии сел за руль, его задержали в Кисловодске. На него было составлено три протокола об административном правонарушении, а позже арестовали по делу о неповиновении сотруднику полиции.