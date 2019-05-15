Полиция Судана избила корреспондента российского информагентства

В ходе освещения обстановки в Судане, где в апреле случился переворот, корреспонденту агентства Sputnik Махаммаду аль Фатиху полицейские нанесли по голове и спине удары дубинками, а также разбили его оборудование.

«В среду, когда я освещал обстановку на улицах Хартума, в 14.30 (15.30 мск) военная полиция сил оперативной поддержки в центре моста «Макем Нимр» избила меня палками по голове и телу. Силы оперативной поддержки снимали баррикады и барьеры на мосту короля Нимра из «Хартума бахрий» в столицу Хартум», – рассказал аль Фатих.

По его словам, один из представителей полиции схватил телефон корреспондента и сломал, бросил на землю, передает РИА «Новости».

«Другая группа из пяти военных ударила меня палками по голове и телу, несмотря на то, что я сообщил, что являюсь журналистом и освещаю ситуацию по заданию редакции», – добавил аль Фатих.

Ранее Военный совет Судана принял решение заморозить деятельность профсоюзов, профессиональных объединений и Союза суданских работодателей.

Напомним, 11 апреля после акций протеста, которые длились много месяцев, и длительного экономического кризиса армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет. Вся верхушка власти подозревается в коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан и нецелевом использовании государственных средств.

Россия признала новые власти Судана, которые в ответ поблагодарили за поддержку и заявили о стратегическом характере взаимоотношений двух стран.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как санкции США довели Судан до путча.