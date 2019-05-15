МЭА назвало последствия загрязнения «Дружбы» для России

Одним из последствий загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» может стать потеря доверия покупателей и поиск с их стороны новых поставщиков сырья, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

«Мы внимательно следим за ситуацией с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». Проблема будет решена со временем, сопровождаясь снижением коммерческих и правительственных запасов нефти. Но главным последствием этого инцидента, по всей видимости, станет потеря доверия к качеству нефтяных поставок и поиск альтернативных поставщиков сырья. Последнее может усилить давление на цены на тяжелые и средние сорта нефти», – говорится в отчете МЭА, передает ТАСС.

В документе также отмечается, что эффект от приостановки транзита по нефтепроводу «Дружба» может обернуться для европейских НПЗ снижением переработки на 250 тыс. баррелей в сутки во втором квартале. Этот объем соответствует примерно 2% европейского спроса на нефтепродукты.

Так, германские заводы могут снизить переработку на 100 тыс. баррелей в сутки в течение мая – июня, польские НПЗ – на 60 тыс. баррелей в сутки в течение мая – июня и вернуться к нормальной загрузке в июле. Эффект для белорусских НПЗ МЭА оценило в снижении переработки на 80 тыс. баррелей в сутки с апреля по июль.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по «Дружбе», возникла во второй декаде апреля. «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из России 2 мая поступила по «Дружбе» на белорусскую границу. Украинская «Укртранснафта» 11 мая также восстановила транзит нефти в Европу.

7 мая министр энергетики Александр Новак сообщил, что следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба», по делу были задержаны четыре человека. Позже были названы имена фигурантов дела о загрязнении нефти.