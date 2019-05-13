БТР попал в ДТП на юге Москвы

На Севастопольском проспекте на юге Москвы произошло ДТП с участием БТР – бронетранспортер столкнулся с Opel, рассказала участница аварии Анна.

Авария произошла рядом с ТЦ «Капитолий». Opel двигался по второй полосе, справа машину обогнала колонна из двух БТР и двух бронемашин с мигалкой и машины сопровождения. Перестраиваясь во вторую полосу, первый БТР столкнулся с Opel, сообщает РБК со ссылкой на участницу ДТП.

У автомобиля повреждены бампер, нижняя фара, правое крыло.

Источник в ГИБДД подтвердил факт ДТП. Речь идет о БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина). Водитель бронетранспортера заявил, что при перестройке колонны БРДМ-2 во вторую полосу Opel начал движение и допустил столкновение.

«13 мая в 8.55 на Севастопольском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств: служебной бронированной автомашины, следующей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel», – сообщили позже в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД по Москве.

Никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.