Президент Австрии оказался внуком псковского комиссара

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в преддверии первого российско-австрийского форума «Сочинский диалог» рассказал, что его предки переселились в Россию во времена Петра Великого, а дедушка был в Пскове комиссаром.

«Мой дедушка был комиссаром в Пскове. Намного позже я узнал, что мой отец пытался закрепиться здесь (в России). Мои предки уехали в Россию во времена Петра Великого (или вскоре после этого), в начале XVIII века – это часть семейной истории. Они были переселенцами и успешно обосновались там (в Пскове)», – сказал президент Австрии в интервью ТАСС.

По его словам, дом, где раньше жили его бабушка и дедушка, «был разрушен во время революции или позже».

Президент Австрии выразил желание во время следующего визита в Россию посетить Псков, где жили его родители. «Но я бы это (поездку) запланировал уже на следующий раз. Я никогда не был там», – поделился Ван дер Беллен.

«Я рад приехать в Россию по ряду причин: не только из-за моего семейного прошлого, не только из-за литературы XIX века – я имею в виду, чем бы была западноевропейская литература без русской литературы XIX века? Россия является частью Европы», – подчеркнул Ван дер Беллен.

Предки Александера Ван дер Беллена по отцовской линии переселились из Голландии в Россию в конце XVII века и с XVIII века жили в Псковской губернии. Сам Александер Ван дер Беллен – потомственный дворянин, чей дед занимал пост губернского комиссара Временного правительства, назначенного в Псков в 1917 году. В России деда австрийского президента звали Александр фон дер Беллен и до Февральской революции он возглавлял Псковскую губернскую земскую управу, занимавшуюся вопросами местного самоуправления.

С марта по июль 1917 года фон дер Беллен руководил Псковской губернией по назначению Временного правительства, затем был освобожден от должности. После Октябрьской революции, в 1919 году, вся семья переселилась в Эстонию. В результате присоединения Эстонии к СССР отец австрийского президента Александр вместе с женой переехал в Германию, затем семья перебралась в Вену, где в 1944 году родился Александер Ван дер Беллен.

Ранее президент Австрии рассказал о «русских корнях».

Напомним, в середине марта президент России Владимир Путин принял главу МИД Австрии Карин Кнайсль. После этого был анонсирован визит президента Австрии в Россию. Переговоры президентов России и Австрии состоятся 15 мая в Сочи.