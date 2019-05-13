Президент Австрии оказался внуком псковского комиссара

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13 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 01:19  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Зачем маршала Жукова возвращают на Украину

Разрушенный памятник маршалу Победы Георгию Жукову в ХарьковеФото: insidernews.info
Междувластие на Украине может привести к идеологической оттепели, старт которой дан в пророссийских Харькове и Одессе. Так, харьковский мэр Геннадий Кернес и одесский депутат Николай Скорик, вопреки закону о декоммунизации, предлагают вернуть на карты своих городов имя советского полководца Георгия Жукова. Почему политики на Украине решили вспомнить про маршала Победы? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Имя Доренко творило чудеса

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
«Всего вам доброго» – так Доренко завершал свои телевизионные программы. Всего вам доброго, Сергей Леонидович – там, где нет ни рейтингов, ни целевых аудиторий, ни прямых включений, а Шеф не принимает вычеркиваний и правок в тексте жизни. Подробности...
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Связь времен для России стала внутренней потребностью

Андрей Бабицкий, журналист
Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Подробности...
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День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались», – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Президент Австрии оказался внуком псковского комиссара

            13 мая 2019, 00:32

            Текст: Антон Никитин

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            Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в преддверии первого российско-австрийского форума «Сочинский диалог» рассказал, что его предки переселились в Россию во времена Петра Великого, а дедушка был в Пскове комиссаром.

            «Мой дедушка был комиссаром в Пскове. Намного позже я узнал, что мой отец пытался закрепиться здесь (в России). Мои предки уехали в Россию во времена Петра Великого (или вскоре после этого), в начале XVIII века – это часть семейной истории. Они были переселенцами и успешно обосновались там (в Пскове)», – сказал президент Австрии в интервью ТАСС.

            По его словам, дом, где раньше жили его бабушка и дедушка, «был разрушен во время революции или позже».

            Президент Австрии выразил желание во время следующего визита в Россию посетить Псков, где жили его родители. «Но я бы это (поездку) запланировал уже на следующий раз. Я никогда не был там», – поделился Ван дер Беллен.

            «Я рад приехать в Россию по ряду причин: не только из-за моего семейного прошлого, не только из-за литературы XIX века – я имею в виду, чем бы была западноевропейская литература без русской литературы XIX века? Россия является частью Европы», – подчеркнул Ван дер Беллен.

            Предки Александера Ван дер Беллена по отцовской линии переселились из Голландии в Россию в конце XVII века и с XVIII века жили в Псковской губернии. Сам Александер Ван дер Беллен – потомственный дворянин, чей дед занимал пост губернского комиссара Временного правительства, назначенного в Псков в 1917 году. В России деда австрийского президента звали Александр фон дер Беллен и до Февральской революции он возглавлял Псковскую губернскую земскую управу, занимавшуюся вопросами местного самоуправления.

            С марта по июль 1917 года фон дер Беллен руководил Псковской губернией по назначению Временного правительства, затем был освобожден от должности. После Октябрьской революции, в 1919 году, вся семья переселилась в Эстонию. В результате присоединения Эстонии к СССР отец австрийского президента Александр вместе с женой переехал в Германию, затем семья перебралась в Вену, где в 1944 году родился Александер Ван дер Беллен.

            Ранее президент Австрии рассказал о «русских корнях».

            Напомним, в середине марта президент России Владимир Путин принял главу МИД Австрии Карин Кнайсль. После этого был анонсирован визит президента Австрии в Россию. Переговоры президентов России и Австрии состоятся 15 мая в Сочи.


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