Анонсирован визит президента Австрии в Россию

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен может приехать с визитом в Россию в мае 2019 года, рассказал источник, знакомый с ходом переговоров о возможной поездке в Москву австрийского лидера.

«В настоящее время ведется работа по подготовке возможного визита в Россию федерального президента Австрии ориентировочно в мае», – приводит ТАСС слова своего собеседника.

Отмечается, что канцелярия Ван дер Беллена эту информацию пока подтверждать не стала.

«Если визит произойдет, мы объявим об этом официально», – сказал официальный представитель президента Австрии Райнхард Пикль-Херк.

Ранее австрийский лидер выразил мнение, что Евросоюз «не должен плясать под дудку» президента США Дональда Трампа.