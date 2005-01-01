Президент Австрии Александер ван дер Беллен выразил мнение, что Евросоюз должен более решительно сопротивляться политике лидера США Дональда Трампа.

«Европейцы не должны плясать под дудку Трампа», – заявил он в интервью Die Welt.

В частности, президент Австрии предположил, что Брюссель мог бы проявить больше самостоятельности в ситуации с соглашением с Ираном, из которого США вышли «без всякого повода», запретив европейским компаниям вести бизнес с Тегераном под угрозой санкций.

«По-моему, это уже слишком», – заявил ван дер Беллен, передает Deutsche Welle.

Австрийские власти неоднократно демонстрировали несогласие с позицией США. В частности, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время февральской встречи с Дональдом Трампом поддержал проект газопровода «Северный поток – 2».

Кроме того, ряд стран начали отмечать сближение России и Австрии. Так, представитель МИД Украины Катерина Зеленко в марте заявила, что ведомство заметило «примирительный тон» в общении Австрии с Россией и расценило его как «заигрывание».

Отметим, что семья президента Австрии Александера ван дер Беллена несколько столетий – с конца 17-го века – провела в России и покинула ее только в 1919 году. Его отец, Александр Александрович Беллен, родился в Пскове и закончил псковскую гимназию.