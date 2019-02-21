Трамп не уговорил Австрию променять российский газ на американский

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил поддержку проекта газопровода «Северный поток – 2».

Трамп на встрече выступал против «Северного потока – 2», передает ТАСС со ссылкой на ORF-2.

Курц заявил, что его страна продолжит «развивать этот проект», так как Австрия хочет надежного и безопасного снабжения газом.

Он подчеркнул, что Москва остается «более привлекательным партнером», пока цена на российский газ «лучше, чем в США».

Курц заявил, что Трамп «как бывший бизнесмен может понять это». Канцлер отметил, что у сторон в данном вопросе «просто разные интересы, и эта тема не удивила».

Курц не считает, что у Австрии более хорошие отношения с Россией, чем с США, однако, по его мнению, Москва больше заинтересована в Вене, чем Вашингтон, передает РИА «Новости».

Напомним, генеральный директор австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле заявил, что «Северный поток – 2» будет выгодным проектом с точки зрения конкуренции.