Австрийский инвестор «Северного потока – 2» объяснил поведение Украины и Польши

Генеральный директор австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле считает, что Украина и Польша выступают против реализации проекта «Северного потока – 2» из-за ущерба своим финансовым интересам, сообщили немецкие СМИ.

Зеле сказал, что критика со стороны властей Украины и Польши надуманная, поскольку газопровод через Балтийское море заставит власти этих стран снизить цену за транзит газа.

«В действительности за этим кроется экономический интерес в плате за транзит газа», – передает РИА «Новости» заявление Зеле.

Глава OMV подчеркнул, что «времена монопольного положения Украины прошли» и «Северный поток – 2» будет выгодным проектом с точки зрения конкуренции. Вместе с тем австрийский концерн по-прежнему заинтересован в сохранении транзита через Украину, отметил Зеле.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высказался против строительства газопровода «Северный поток – 2», заявив, что он может навредить энергетической безопасности Евросоюза.

В декабре прошлого года Зеле заявил, что OMV продолжит финансирование «Северного потока – 2» в 2019 году.