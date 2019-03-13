Украина обвинила Австрию в «заигрывании» с Россией

Представитель МИД Украины Катерина Зеленко заявила, что ведомство заметило «примирительный тон» в общении Австрии с Россией и расценило его как «заигрывание».

«Мы обратили внимание на очень примирительный тон этого сообщения. Он заметно контрастирует с политикой Европейского Союза... Напрашивается одно заключение: заигрывание с агрессором – это никак не нейтралитет, который исповедует Австрия», – передает слова представителя МИД Украины Катерины Зеленко «РИА Новости».

В марте глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена разочарована тем, что Киев решил не допускать наблюдателей из России на выборы президента Украины. А также написала пост в Twitter, что Вена и Москва будут «и дальше укреплять и без того прекрасные отношения» между странами.

Отношения России и Украины ухудшились из-за ситуации в Донбассе. Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Украины, а в 2015 году Верховная рада приняла заявление, в котором Россия названа «страной-агрессором».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими окажутся отношения Украины и России в 2019 году.