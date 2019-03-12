Австрия разочарована решением Киева по российским наблюдателям

Вена разочарована тем, что Киев решил не допускать наблюдателей из России на выборы президента Украины, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Мы также выразили разочарование решение украинских властей не допустить наблюдателей с российской стороны в рамках БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) на выборы», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что присутствие наблюдателей будет в рамках БДИПЧ, который является «важным, центральным элементом ОБСЕ».

Также Кнайсль сообщила, что Австрия намеревается открыть генконсульство в Санкт-Петербурге, а также почетное консульство в Новосибирске. Сейчас Вена ожидает согласования со стороны России.

Напомним, Украина решила не пускать в страну на выборы наблюдателей из России.