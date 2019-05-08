Кремль подтвердил предстоящие переговоры Путина и президента Австрии

В Кремле подтвердили, что 15 мая в Сочи президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

«15 мая 2019 года в Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом, который посетит Россию с рабочим визитом», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

По предварительным данным, лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, международные и региональные проблемы.

Они также примут участие в учредительном заседании Форума общественности «Сочинский диалог», создаваемого с целью укрепления прямых связей между гражданскими обществами России и Австрии.

Визит австрийского президента в Россию подтвердили и в канцелярии Ван дер Беллена, для которого это будет первая поездка в Россию в качестве австрийского президента.

«Речь идет об улучшении понимания между гражданами двух стран. Новую платформу для диалога можно сравнить с российско-германским «Петербургским диалогом» и российско- французским «Трианонским диалогом». Диалог с Россией важен для поиска совместных решений», – сказано в официальном заявлении канцелярии.

Напомним, в июне 2018 года президенты России и Австрии договорились содействовать реализации планов по созданию форума «Сочинский диалог», который должен стать площадкой для прямых контактов и общения между представителями гражданских обществ России и Австрии.

12 марта 2019 года главы МИД Сергей Лавров и Карин Кнайсль подписали в Москве заявление о создании форума.

По данным посла России в Австрии Дмитрия Любинского, на начальном этапе в качестве приоритетных направлений «Сочинского диалога» выделили музыку, искусство и культуру, межвузовское сотрудничество, науку, развитие спорта и экономику.

Ранее Владимир Путин встретился с главой МИД Австрии.