Песков подтвердил встречу Путина и главы МИД Австрии

Президент Владимир Путин действительно принял главу МИД Австрии в ходе ее визита в Россию, они обменялись мнениями по двусторонним отношениям и международной повестке дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, я могу это подтвердить, действительно президент госпожу министра принял, действительно состоялась беседа. Обменялись мнениями и по двусторонним российско-австрийским отношениям, и, скажем так, провели краткий экскурс по всему набору нынешней международной повестки дня. Это и региональные конфликты, и общая ситуация в мире, Россия и Европа и так далее», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, «это был очень вдохновляющий обмен мнениями по тематике международных отношений в широком смысле, и в частности, Ближний Восток, потому что этот регион я хорошо знаю».

Ранее СМИ сообщили, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая посетила Москву 11-12 марта, заявила, что провела встречу с Путиным во вторник в ходе своего визита. По словам Кнайсль, встреча длилась полтора часа.

Путин также был гостем на свадьбе Кнайсль, которая состоялась в Австрии в 2018 году.