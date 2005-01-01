Кнайсль рассказала о первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о первой встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я впервые встретила Владимира Путина, еще когда работала журналисткой в 2001 году, на первой встрече Путина и [президента США Джорджа] Буша в Любляне. У нас были беседы, обмен мнениями. Иначе он вряд ли бы принял приглашение», – сказала она в интервью «Коммерсанту».

Кнайсль призналась, что не рассчитывала на такой общественный резонанс вокруг приезда Путина на ее свадьбу. «Владимир Путин приехал на мою свадьбу как частное лицо», – подчеркнула она.

«В тот момент, когда я узнала, что он согласился, мне было ясно, что это найдет отклик [в СМИ]. Но Владимир Путин с присущим ему обаянием радостно разделил с нами праздник», – добавила глава МИД Австрии.

Ранее в воскресенье она также рассказала, куда пошли деньги от продажи свадебного автомобиля Volkswagen Beetle с автографом российского президента.

Напомним, Путин посетил свадьбу Кнайсль летом 2018 года.