Глава МИД Австрии рассказала, куда пошли деньги от продажи автомобиля с автографом Путина

Деньги от продажи свадебного автомобиля Volkswagen Beetle главы МИД Австрии Карин Кнайсль с автографом российского президента Владимира Путина переданы в благотворительный центр, сообщила министр.

Ретро-автомобиль Volkswagen со свадьбы австрийского министра был продан в ходе традиционного телемарафона – аукциона «Свет в темноте», напомнила Кнайсль в интервью газете «Коммерсант».

«Деньги, собранные в ходе этого проекта, были переданы небольшому центру в Швехате, где проводят занятия иппотерапией для детей с тяжелыми проблемами, которые перенесли физическую или психологическую травму. Благодаря занятиям с животными, с лошадьми, дети снова приобретают уверенность в себе», – сказала она.

Кнайсль отметила, что позже сама хочет посетить центр.

Она рассказала, что сама является увлеченной наездницей и держит лошадей.

«Думаю, что даже для взрослого здорового человека верховая езда – способ вернуть себе душевное равновесие. А когда маленький ребенок, переживший аварию или насилие, оказывается на лошади и вдруг замечает, что лошадь реагирует на его движения, то это позволяет ему почувствовать себя в безопасности», – объяснила она.

Напомним, в феврале стало известно, что свадебный автомобиль Карин Кнайсль продан на аукционе в Вене за 20 тыс. евро. Машину купил австрийский бизнесмен, который попросил не разглашать его имени.

Напомним, Путин посетил свадьбу Кнайсль летом 2018 года.