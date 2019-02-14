Австрийский бизнесмен купил автомобиль с автографом Путина за 20 тыс. евро

Свадебный автомобиль Volkswagen Beetle главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на котором расписался российский президент Владимир Путин, продан на аукционе в Вене за 20 тыс. евро, сообщили организаторы торгов.

Благотворительный телемарафон Licht ins Dunkel («Свет в темноте») организован австрийской телерадиокомпанией ORF.

Машину купил австрийский бизнесмен, который попросил не разглашать его имени, передает ТАСС.

Автомобиль вошел в тройку самых дорогих лотов. Первую строчку по стоимости заняла покупка рекламной страницы в ежедневной газете Kurir (27 тыс. евро), вторую – экскурсия по городской ратуше в сопровождении мэра Вены Михаэля Лудвига с последующим обедом на восемь персон (22 тыс. евро).

Напомним, Путин посетил свадьбу Кнайсль летом 2018 года. Гости оставили автографы на свадебном автомобиле, который Кнайсль передала для благотворительного телеаукциона.