Президент Австрии рассказал о «русских корнях»

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что его мать происходила из эстонской семьи, а отец был русским «с культурной точки зрения».

Ван дер Беллен заявил в интервью церковному изданию KirchenZeitung, что последнее, чего бы он желал, был бы единый немецкий народ, как его представляли нацисты, передает РИА «Новости».

«Если было бы так, то мне пришлось бы принять к сведению, что я не настоящий австриец: моя мама происходит из эстонской семьи, папа с культурной точки зрения – русский, но с точки зрения происхождения – северо-западный европеец», – сказал политик.

Он добавил, что в ответ на соответствующий вопрос готов заявить: «Я из (австрийской) коммуны Каунерталь, тиролец, 40 лет венец, австриец и европеец – и в чем проблема?».

Ранее сообщалось, что Ван дер Беллен может приехать с визитом в Россию в мае 2019 года.