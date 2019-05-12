Терезу Мэй высмеяли за игру в футбол

Интернет-пользователи высмеяли сыгравшую в мяч с детьми Терезу Мэй; некоторые из них отметили, что роль футболиста ей удается куда лучше, чем работа в должности премьер-министра Великобритании.

В своем Twitter Мэй опубликовала видео с подписью «Историческая неделя для английского футбола», добавив, что футбольные клубы «вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров».

Так она прокомментировала выход клубов «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов. Кроме того, в финале Лиги Европы за победу будут бороться английские клубы «Челси» и «Арсенал».

It’s been a historic week for English football, with Liverpool, Spurs, Arsenal and Chelsea inspiring children, adults, Prime Ministers... pic.twitter.com/pLyqEzldiI — Theresa May (@theresa_may) 11 мая 2019 г.

«Невероятно, но факт: футболист из Вас лучше, чем премьер-министр», – сыронизировал @RJW_esq.

«Как британскому премьеру удается так часто попадать в неловкие ситуации?» – удивился @andybrexiteer.

«Делать что-либо хорошо – это чуждая для Вас концепция?» – поинтересовался @mattopen.

«Столько голов в свои ворота, что я бы задумался о выборе другого вида спорта», – добавил @smiley_0219.

«Ваш пиарщик сознательно занимается саботажем ради смеха», – написала @srijandeep.

Российские интернет-пользователи также активно обсуждают видео с Мэй.

«Да уж. Думал, после ее дерганных танцев меня ничем не удивить. Вот оно – лицо британской политической элиты», – отметил Роман Глебов.

«Лучше, чем некоторые игроки нашей сборной», – считает Елена Федосеева.

«Бабуля чем только не занимается, но не своим народом. Прокатила их с голосованием по Брекситу, как мяч по полю…» – написал Мирослав Чеботарев.

Ранее насмешки в Сети вызывали танцы Терезы Мэй. В октябре она станцевала перед выступлением на съезде Консервативной партии под песню Dancing Queen группы ABBA, а в августе – в кенийской столице Найроби. Активно обсуждался в Сети ее неловкий «танец робота» в ЮАР.