Мэй станцевала основные направления внутренней и внешней политики

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед выступлением на съезде Консервативной партии станцевала под песню Dancing Queen группы ABBA.

Танцующую Терезу Мей, которая подходила к трибуне, встретили смехом и аплодисментами.

Она вспомнила свое провальное выступление на съезде партии в 2017 году (премьер тогда постоянно кашляла, и едва закончила свое выступление), пишет РИА «Новости».

В рамках выступления британский политик затронула все ключевые темы внутренней и внешней политики, сделалав несколько существенных для британцев объявлений. По ее словам, будут заморожены акцизы на бензин, введена новая стратегия по борьбе с раком и объявила об автоматическом возврате денег пассажирам в случае задержки поездов.

Ранее британцы высмеяли Мэй за «танец робота». Позже она порадовала соцсети новым танцем.