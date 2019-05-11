Экс-министр обороны США признал преимущество Китая

Бывший министр обороны Роберт Гейтс рассказал о преимуществе Китая в ситуации с США, отметив, что у Штатов «действительно нет стратегии» в долгосрочной перспективе.

«У них есть поставленные цели. У них есть стратегия для достижения этих целей», – сказал Гейтс в интервью CBS, имея в виду китайские инициативы в области искусственного интеллекта и робототехники.

Он напомнил, что правительство Китая выделяет субсидии своим компаниям для завоевания господства в десяти высокотехнологичных областях. А у США, по мнению Роберта Гейтса, «действительно нет стратегии».

«У нас не было стратегии в течение достаточно долгого времени», – добавил он, уточнив, что это проблема не только администрации Трампа, но и предыдущих президентов, которые пытались противостоять росту Китая на мировой арене.

Он также отметил, что и Совет национальной безопасности не занимается долгосрочными сценариями.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп поручил ввести пошлины в размере 25% практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов. Позже президент США также назвал «простой способ» избежать повышения пошлин.

В Китае сообщили, что будут вынуждены принятьконтрмеры.