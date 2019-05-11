Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин

Президент США Дональд Трамп предложил «простой способ» избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.

«Производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто», – написал Трамп в Twitter.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп поручил ввести пошлины в размере 25% практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.

В Китае сообщили, что будут вынуждены принять контрмеры.