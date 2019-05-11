Самолет с российскими туристами вынужденно вернулся во Вьетнам

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся в город Камрань во Вьетнаме после срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.

«Рейс ZF 4242 Камрань – Новокузнецк с целью обеспечения безопасности полета вернулся в аэропорт вылета по причине срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра», – сообщает «360» со ссылкой на представителей перевозчика.

Уточняется, что после выработки топлива самолет благополучно приземлился. Позже технические службы начали проверку воздушного судна и подготовку к вылету.

Все пассажиры до отправления рейса размещены в гостинице.

Ранее сообщалось, что пассажир в «Домодедово» пытался пронести на борт самолета мину.

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