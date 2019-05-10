В Домодедово пассажир пытался пронести в самолет мину

В багаже одного из пассажиров, летевшего из Волгограда в Лондон транзитом через аэропорт Домодедово, был обнаружен предмет, конструктивно напоминающий мину, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Сотрудники транспортной полиции сняли пассажира с рейса и доставили в дежурную часть для проверки, передает ТАСС.

Мужчина пояснил, что перевозил полый корпус от мины времен Великой Отечественной войны в качестве сувенира и опасности он не представляет.

«Выявленный предмет у гражданина изъят, так как является предметом, запрещенным к перевозке», – сообщили в полиции.

В пресс-службе Домодедово заверили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, 12 марта у иностранки в Шереметьево нашли макет гранаты.

Кроме того, 9 марта сотрудник американского посольства попытался пронести в Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. В МИД заявили, что Вашингтон пытается протестировать надежность обеспечения безопасности России. Сам дипломат утверждал, что хотел взять снаряд «для личной коллекции», а в Госдепе сочли ситуацию исчерпанной.

Газета ВЗГЛЯД разбирала инцидент с сотрудником американского посольства.