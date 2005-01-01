Стало известно, зачем американский дипломат пытался пронести мину в аэропорт

Источник, близкий к дипломатическим кругам, рассказал о подробностях происшествия с сотрудником посольства США в России, пытавшегося вывезти из страны мину.

«Предполагаю, что речь может идти об артефакте Второй мировой войны (или более позднем), который американский коллега раздобыл из коллекционных целей. Также подобные вещи, особенно в случае высокой сохранности, можно дорого продать среди других любителей военного антиквариата за границей», – пояснил источник «Комсомольской правды», близкий к Смоленской площади.

Он добавил, что мину обнаружили в интроскопе на входе в аэропорт Шереметьево, при этом сотрудник посольства, защищенный дипломатической неприкосновенностью, смог вылететь на родину.

Он добавил, что МИД на данный момент ждет от американских послов разъяснений инцидента.

Напомним, МИД России сообщил, что сотрудник американского посольства попытался провезти мину в багажнике автомобиля в аэропорт Шереметьево, при этом сам дипломат пояснил, что хотел заполучить предмет в коллекцию.