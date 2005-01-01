Стало известно, зачем американский дипломат пытался пронести мину в аэропорт

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Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первый страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
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Заступничество Земана за российского дипломата грозит ему последствиями

Выражение своей точки зрения в Европе может трактоваться как предательство интересов ЕСФото: Донат Сорокин/ТАСС
Чешский президент Милош Земан назвал «глупой провокацией» решение силовиков не пускать в страну представителя российской делегации. На днях в Праге прошло заседание межправительственной комиссии и демарш едва не сорвал его. За Земаном давно закрепилась репутация «высокопоставленного адвоката Москвы в Европе». Станет ли жесткая реакция президента поводом для его критиков вновь заподозрить главу государства в пророссийских взглядах? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Барби 60 лет, и ей просто пора на покой

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Ощущение от первых Барби, появившихся еще в перестроечном СССР, я помню хорошо: так не бывает! Кукла взрослая! У нее фигура половозрелой женщины – к слову, это тревожило многих покупателей в Америке 60-х годов. У нее гнутся коленки! Подробности...
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Мой подарок феминисткам на 8 Марта

Дмитрий Бавырин, журналист
Пришла пора вымарать имя насильника с московской карты. Виновность или невиновность Стрельцова не имеет значения. Ведь женщина же врать не станет. А если станет, то ей можно. Подробности...
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Победа женщин в СССР оказалась хуже поражения

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Странная, но характерная судьба праздника 8 Марта в России говорит нам по крайней мере об одном. О том, что судить о «женщинах вообще» невозможно – разве что в пределах учебников по анатомии или тостов на корпоративах. Подробности...
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    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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            Стало известно, зачем американский дипломат пытался пронести мину в аэропорт

               9 марта 2019, 17:54
            Фото: Максим Блинов/РИА “Новости”
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Источник, близкий к дипломатическим кругам, рассказал о подробностях происшествия с сотрудником посольства США в России, пытавшегося вывезти из страны мину.

            «Предполагаю, что речь может идти об артефакте Второй мировой войны (или более позднем), который американский коллега раздобыл из коллекционных целей. Также подобные вещи, особенно в случае высокой сохранности, можно дорого продать среди других любителей военного антиквариата за границей», – пояснил источник «Комсомольской правды», близкий к Смоленской площади.

            Он добавил, что мину обнаружили в интроскопе на входе в аэропорт Шереметьево, при этом сотрудник посольства, защищенный дипломатической неприкосновенностью, смог вылететь на родину.

            Он добавил, что МИД на данный момент ждет от американских послов разъяснений инцидента.

            Напомним, МИД России сообщил, что сотрудник американского посольства попытался провезти мину в багажнике автомобиля в аэропорт Шереметьево, при этом сам дипломат пояснил, что хотел заполучить предмет в коллекцию.


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