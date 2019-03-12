У иностранки в Шереметьево нашли макет гранаты, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«У гражданки иностранного государства при прохождении входного контроля в сумке был обнаружен макет гранаты, соответствующие документы у нее были с собой», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

При проверке правоохранители установили, что опасности предмет не представляет, инцидент не повлиял на работу аэропорта. Сама иностранка вылетела в Израиль.

«В результате обследования взрывотехниками было установлено, что предмет представляет собой массо-габаритную модель гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества. Предмет, похожий на гранату, был передан сотрудникам ЛУ МВД для дальнейшего разбирательства. С пассажирки сотрудники полиции взяли объяснение», – сообщила пресс-служба Шереметьево.

СМИ сообщали, что обнаруженный у иностранки предмет представлял собой макет гранаты Ф-1.

Ранее МИД сообщал, что утром 9 марта сотрудник американского посольства попытался пронести в Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. В ведомстве заявили, что Вашингтон пытается протестировать надежность обеспечения безопасности России.

Сам дипломат пояснял, что хотел взять снаряд «для личной коллекции», а в Госдепе заявили, что ситуация была исчерпана.

Газета ВЗГЛЯД разбирала инцидент с сотрудником американского посольства.