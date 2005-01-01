МИД заявил о попытке сотрудника посольства США пронести мину в московский аэропорт

Сотрудник американского посольства попытался провезти мину в багажнике автомобиля в аэропорт Шереметьево, сообщил МИД России.

Дипведомство называет инцидент попыткой провокации и утверждает, что дипломат сделал это сознательно, передает РИА «Новости».

В МИД пояснили, что немедленно сообщили об этом в посольство США и ждут разъяснений.

«С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, он просто не мог не понимать, что мина в багаже – это очень серьезно. Значит, пошел на такой шаг сознательно», – пояснили в МИД, передает ТАСС.

Отмечается, что после изъятия снаряда дипломат вылетел в Нью-Йорк.

По тем же данным, сотрудник посольства пытался провезти в багажнике мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Также МИД уточнил обстоятельства, при которых был обнаружен снаряд.

«Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину. Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», – пояснили в российском дипведомстве.

Сам дипломат заявил, что купил пустую мину «для личной коллекции». Он заканчивал командировку в России и собирался домой.

«Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14.35 мск он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины», – добавили в МИД.

«Посольство США было немедленно извещено об инциденте линейным управлением МВД России по аэропорту Шереметьево. Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника», – подчеркнули в министерстве.