Американское посольство в Москве показало свои слабоумие и отвагу

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11 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 19:10  |  vz.ru
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Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям

Западные биржевики тоже стали объектом внимания российской разведкиФото: Brendan McDermid/Reuters
Весь российский государственный механизм в последние несколько лет был перестроен для противодействия западным санкциям. Особую роль в этом деле должна играть, казалось бы, разведка – ГРУ и СВР. Однако при решении этой задачи российские разведорганы столкнулись как минимум с двумя серьезными проблемами. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

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По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
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            Американское посольство в Москве показало свои слабоумие и отвагу

            Досмотр в аэропорту выявил недозволенные предметы в багаже американского дипломата   11 марта 2019, 17:50
            Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
            Текст: Евгений Крутиков

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            Посольство США в России продолжает оправдываться за феерическое поведение своего сотрудника, который пытался провезти в багаже минометный выстрел. Кто этот загадочный дипломат, что он делал в Москве и откуда человек с подобными наклонностями и предпочтениями возник в американском посольстве?

            Гражданин Соединенных Штатов был задержан на входе в терминал D аэропорта Шереметьево с болванкой от минометного выстрела, снабженной взрывателем, в багаже. Он предъявил дипломатическую карточку № 001068, выданную на сотрудника посольства в Москве С. К. Уильямса (Williams S.C.), вследствие чего избежал задержания, но на свой рейс «Аэрофлота» в Лондон SU-2578 опоздал. Поменяв билет, он благополучно отбыл из Москвы через пару часов.

            Экспресс-анализ показал, что взрывчатое вещество в мине когда-то было, но затем его выковыряли оттуда (так делают обычно «черные копатели»). Взрыватель же был действующим. Сотрудник посольства США пояснил, что минометный выстрел он приобрел «для личной коллекции» (он якобы увлекается военной историей) и злого умысла не имел, и вообще он покидает Россию в связи с окончанием срока командировки. На Смоленской площади же предположили, что имела место провокация с целью проверить надежность досмотра в аэропорту. Если бы американцу удалось пронести на борт болванку мины, то в дальнейшем можно было бы раздуть скандал о «неэффективности русских», которые с медведями едва-едва научились справляться, куда уж им посложнее чего.

            Посольство США в Москве устами своего официального представителя (пресс-секретаря) Андреа Калан факт события признало, но не нашло ничего лучше, как утверждать, что никакой угрозы безопасности пассажирам и посетителям аэропорта Шереметьево не было. Инцидент якобы урегулирован. Но не так все просто для посольства, как хотела бы представить Андреа Калан, дипломат и музыкант.

            Слабоумие и отвага. Синергия этих качеств дает удивительно веселые и трогательные результаты – от весенней рыбалки на четырехтонных джипах по сантиметровому льду до минометного выстрела со взрывателем в чемодане, не имеющем статуса дипломатического багажа. При всем уважении к позиции нашего МИДа, испытывать таким вот идиотским образом службу безопасности аэропорта Шереметьево склонны в основном желтые издания. А если бы такое пришло в голову станции ЦРУ, то они обратились бы, как в советское время, к местным представителям криминалитета. Иначе их надо просто всех на медицинское обследование отправить с целью выяснения профпригодности.

            Американцу с миной 24 года от роду, и он «имеет непосредственное отношение к армии США». Сопоставление этих данных дает нам красочный совокупный образ морского пехотинца охраны или – на другом полюсе – какого-нибудь временно нанятого хакера с сильными психологическими отклонениями. Вопрос и к сроку его командировки. В недавних справочниках по аккредитованному дипломатическому персоналу никакого Williams S.C. нет. Среднестатистическая командировка длится четыре–пять лет, если это не уникальный специалист, или же наоборот – если это не временно прикомандированный сотрудник, у которого есть конкретное задание, по выполнении которого он отправляется домой. То есть работает от забора до обеда, а не по формальным срокам дипломатической аккредитации.

            Похоже на то, что после прошлогодних высылок и закрытия консульства в Санкт-Петербурге американское посольство в Москве так и не смогло восстановиться хотя бы в интеллектуальном плане. Вакантные места либо не замещены вовсе, либо замещены автоматически бывшими заместителями по должности. Конкретный пример – та же Андреа Калан, которая заняла это место весной прошлого года вместо высланной из Москвы Марии Олсон. Бывший генконсул в Питере, карьерный дипломат с давней историей Томас Лири, занял пост начальника политического отдела посольства, что можно рассматривать как ситуативное понижение с перспективой на отставку. Некоторые экономические направления, включая ключевое – энергетику – до сих пор вакантны. Чехарда и с военным атташе. По одним данным, это пока контр-адмирал Давид Морено, по другим – бригадный генерал Гэррик Харман.

            Проблемы американского посольства, конечно, их личное дело. Они и в бомжей переодеваются в оперативных целях, и фиктивные странички в российских соцсетях заводят, и в Питер в пень пьяные на джипах с красными номерами 04 ездили. Наши в Вашингтоне и Нью-Йорке так не делают. Можно говорить о том, что прошлогодняя высылка действительно подорвала возможности станции ЦРУ, остатки которой перешли на очень экзотичное поведение. Это не только «московское поведение», здесь оно просто ярче выглядит в силу того, что сверхдержаву принято ассоциировать с высоким уровнем и качеством представительства. А вот в Эквадоре американское посольство сделало официальную заявку на поиск человека, который «посчитал бы количество рыбы в пруду». И ничего никому за это не было.

            Фактически посольством руководит заместитель главы дипломатической миссии Энтони Годфри. Функции посла Джона Хантсмана (как и до этого Теффта) сведены к представительским, это нормально для крупных миссий. Американский посол достоин всяческого уважения, он симпатичный человек и выдержанный дипломат. А вот Энтони Годфри сам по себе символизирует как раз то направление американской дипломатии, какое в Вашингтоне сейчас ассоциируют именно с Россией.

            Большую часть своей дипломатической карьеры он провел на Ближнем Востоке в широком понимании этого термина – от Турции через Армению в Ирак, и приехал в Москву с позиции временного поверенного в делах в Багдаде, когда американского посла тогда не было, то есть по факту он исполнял обязанности посла. В прошлой жизни (а он 15 лет отдал американскому военному флоту) Энтони Годфри служил в «позиционной инспекции», то есть входил в группу американских экспертов, которые в 90-х годах инспектировали советско-российские военные объекты, подлежащие уничтожению по горбачевским договорам о сокращении вооружений. Иначе говоря, посольством США в Москве де-факто рулит специалист по Ближнему Востоку и контролю над вооружениями.

            А вот за поведение персонажа с миной должны отвечать многолетний глава службы безопасности посольства Стивен Секстон и начальник административного отдела Джон Кушнер. Понятно, что предъявить им формально нечего, все это предмет для внутреннего разбирательства, но задуматься стоит. Американцы со всех сторон завернуты в многочисленные инструкции по поведению и проходят длинные тесты на психологическую устойчивость. И как туда просочился этот пацан с миной «для личной коллекции»?

            Представление о сотрудниках посольствах США в Москве как о высококлассных профессионалах и многосторонних личностях осталось в общественном сознании со времен эйфории конца 80-х – начала 90-х годов, когда все американское рассматривалось как безупречный эталон. С того периода сменилось четыре–пять поколений американских дипломатов и приравненных к ним. И с каждой новой волной увеличивалось число условных С. К. Уильямсов, склонных к поступкам, выходящим за рамки бытового здравого смысла. Есть, конечно, версия, что этот любитель военной истории просто не понимал, что его чемодан – не вализа (диппочта), и его досмотрят, а дипломатическая карточка обеспечивает неприкосновенность только человеку. Но тогда понятно, что он в принципе не имеет профильного дипломатического образования и даже краткого инструктажа на эту тему не проходил.

            Иррациональная вера в то, что «американское – значит отличное», еще до конца не изжита. Но американское посольство все-таки уже давно не главный источник джинсов, винила и жвачки. Пора бы уж без придыхания относиться к этим людям. И для острастки можно еще кого-нибудь выслать куда подальше. Пропадет желание всякий антиквариат через металлодетекторы таскать. Как дети малые, честное слово.


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