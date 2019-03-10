Кадыров заподозрил США в попытке прощупать систему безопасности Шереметьево

Американский дипломат, у которого в багаже нашли мину, мог по особому поручению Вашингтона проверять систему безопасности аэропорта Шереметьево, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина! Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности Шереметьево. Для чего? Уверен, что этот вопрос не останется без ответа!» – написал Кадыров в своем Telegram.

Ранее МИД России сообщил, что утром в субботу сотрудник американского посольства попытался пронести в Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. В ведомстве заявили, что Вашингтон пытается протестировать надежность обеспечения безопасности России.

Сам дипломат пояснял, что хотел взять снаряд «для личной коллекции», а в Госдепе заявили, что ситуация была исчерпана.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о небывалом инциденте в Шереметьево.