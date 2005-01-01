Отношениям России и США подложили мину

В багаже сотрудника американского посольства обнаружили минометную мину со взрывателем. Небывалый инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. После изъятия снаряда американец вылетел в Нью-Йорк. В МИД назвали случившееся провокацией и ждут объяснений от посольства США. Сам дипломат заявил, что приобрел мину в качестве сувенира, но в экспертной среде его слова вызывают удивление.

В субботу в московском аэропорту Шереметьево в багаже сотрудника посольства США обнаружили настоящий минометный снаряд. Дипломат, чье имя не разглашается, вошел в терминал D с улицы и его сумку «просветили» на пункте пропуска. Прибывшие на место происшествия саперы установили, что боезаряда в мине нет, но в корпусе остались его следы. При этом снаряд был оснащен взрывателем.

По данным МИД, американский дипломат покидал Россию по окончании командировки и утверждал, что приобрел пустую мину «для личной коллекции». Поскольку он опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14.35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк, но уже без мины.

«США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства», – заявил сотрудник МИД России в беседе с РИА «Новости».

Зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с агентством предположил, что мина могла послужить поводом, чтобы выставить Россию в невыгодном свете. Он не верит в версию, что американец купил снаряд в качестве экспоната для коллекции.

«Учитывая тот тренд последнего времени, который мы наблюдаем со стороны США, я не исключаю, что никакой речи о коллекции быть не может. Здесь, скорее всего, имелись иные намерения, создать какую-то провокацию, дать повод, чтобы показать Россию в крайне невыгодном свете», – сказал депутат.

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В МИД отметили, что американец имеет непосредственное отношение к вооруженным силам США, поэтому инцидент расценивается как попытка провокации в отношении российского транспортного объекта.

Линейное управление МВД на транспорте по аэропорту Шереметьево немедленно известило о произошедшем американское посольство. «Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника», – добавили дипломаты.

В МИД напомнили, что после терактов 2001 года в США уделяется огромное внимание безопасности на воздушном транспорте, поэтому дипломат «просто не мог не понимать, что мина в багаже – это очень серьезно». «Значит, пошел на такой шаг сознательно», – заключили в МИД.

Политолог Алексей Мартынов назвал произошедшее неординарным событием. «Я допускаю, что он мог купить на блошином рынке, в том же Измайлово раритетную мину без взрывчатого вещества и не знать, что там взрыватель. Хотя если предположить, что его слова правда, то американские дипломаты, работающие в России, предстают в каком-то новом свете», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт пояснил, что с трудом представляет себе ситуацию, в которой нормальный человек стал бы покупать себе такие сувениры.

«Я сильно сомневаюсь, что подобные вещи где-то вообще продаются, даже если речь идет о каких-то старых минах или муляжах», – добавил он.

Политолог признался, что не представляет, на какого рода провокацию пошел дипломат, спрятав мину в багаже.

«Если дипломат говорит правду, то это указывает на то, что у него что-то с головой не в порядке. Тогда встает вопрос, кого американский госдеп присылает в Россию на работу?

Что они хотели сказать этим, если это была провокация, а не глупость? Я не знаю. У американцев очень извращенное сознание и взгляд на подобные вещи. Но ситуация, мягко говоря, странноватая», – подытожил эксперт.

В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также затруднился предположить, где американец мог приобрести в России мину и на какую провокацию рассчитывал.

«История достаточно странная и непоказательная для дипломатов. Здесь надо разбираться. В любом случае история очень скандальная и абсолютно мутная. Говорить том, кому выгодна была эта провокация, трудно из-за отсутствия достоверной информации», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.