Москва способна ответить Вашингтону еще больнее

Москва наконец определилась с ответом на массовую высылку российских дипломатов из США и ряда других стран. Как заявил Сергей Лавров, ответные меры будут зеркальными, «но не только». В частности, закрывается американское консульство в Санкт-Петербурге. Какие еще ограничения Россия могла бы предпринять в отношении Соединенных Штатов Америки?

Москва вышлет столько же американских дипломатов, сколько было выслано российских из США – 60 в обмен на 60. Об этой ответной мере заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом», – уточняется в сообщении на сайте МИДа. Этим дипломатам предписано покинуть территорию России до 5 апреля.

Россия также приняла решение отозвать свое согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американским дипломатам дали всего двое суток, до 31 марта, на уход из этого генконсульства.

Это лишь некоторые из шагов, предпринятых Россией в ответ на атаку Запада, начатую «делом Скрипаля» и продолженную высылкой наших дипломатов из США, некоторых государств ЕС, Канады, Украины и ряда других стран.

«В отношении остальных стран тоже зеркально все, в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из РФ из состава дипломатических миссий», – сообщил Лавров. Глава российской дипломатии предупредил: ответные меры будут зеркальными, «но не только».

«Природа асимметричности понятна – это может быть разное число дипломатов, разное число консульств. Это могут быть какие-то дополнительные меры, связанные с персональной ответственностью политических деятелей тех или иных стран, – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. – Но это общее представление об асимметричности. Что конкретно будет делать МИД – это, безусловно, его компетенция».

Политолог-американист Виктор Олевич отмечает: посол США в России Джон Хантсман уже заявил о возможности применения новых экономических мер против России, в том числе мер в отношении российских активов. В таком случае могут ожидаться как симметричные, так и асимметричные ответы со стороны России, ­подчеркнул Олевич в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Есть целый ряд опций, которые находятся в руках Москвы. Во-первых, на территории России действует целый ряд американских компаний, меры по отношению к которым могут быть достаточно чувствительными для Соединенных Штатов.

Во-вторых – это достаточно малоизвестный факт – американцы вкладывают средства в российские ценные бумаги. Известно, что такие вложения делали профсоюзы служащих некоторых штатов», – перечислил собеседник.

Отметим, что одновременно с заявлением Лаврова стало известно, что в Вашингтоне прекращено вещание телеканала RT. «Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу в Штатах», – цитирует RT заявление гендиректора телеканала Маргариты Симоньян. Ранее сообщалось, что вещание RT будет прекращено, но ожидалось, что это произойдет в воскресенье – об этом, в частности, сообщало агентство Bloomberg.

«Высока вероятность того, что дипломатическая война между Россией и США не завершится, – прогнозирует Олевич. – В ответ на закрытие американского генконсульства в Санкт-Петербурге

американцы могут закрыть одно из двух остающихся на их территории генконсульств России.

В настоящее время после закрытия генерального консульства России в Сиэтле еще остаются два генконсульства – в Нью-Йорке и Хьюстоне, я не говорю о посольстве в Вашингтоне». В этом случае Россия может также зеркально ответить, закрыв одно из остающихся генконсульств США – в Екатеринбурге и Владивостоке, полагает собеседник.

«Высока вероятность, что до конца года еще по одному генеральному консульству с каждой стороны будет закрыто», – предполагает Олевич. При этом стоит иметь в виду, что Россия в свое время оставила без ответа закрытие российского консульства в Сан-Франциско – американские дипломатические учреждения закрыты в России не были, а дипломаты не были высланы. Явным напоминанием об этом служит как раз срок, в который американские дипломаты должны покинуть Санкт-Петербург – двое суток, именно столько в свое время американцы дали российским дипломатам в Сан-Франциско.

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Добавим, что Лавров в своем выступлении не только озвучил наш ответ Вашингтону и его союзникам. Глава МИД также упомянул меры, которые Москва намерена предпринять для справедливого и непредвзятого расследования отравления Сергея Скрипаля. Россия созывает 2 апреля внеочередную сессию Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

«Чтобы добиться нормального разговора, установить истину, мы официально предложили созвать 2 апреля внеочередную сессию... где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся, но сделаем это в обобщенном виде, – сообщил глава российского МИДа. – Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора. Иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее – затеянная грубейшая провокация».

«Мы не будем просто реагировать на то, что делает в отношении нас англосаксонское звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу, мы хотим установить истину», – резюмировал Лавров.