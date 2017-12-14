Американцам дали двое суток на уход из генконсульства в Петербурге

Послу США в Москве Джону Хантсмана передали требования, согласно которым 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля; генконсульство в Петербурге должно быть освобождено не позднее 31 марта, сообщили в российском МИД.

«Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Также отмечается, что американские представители должны полностью освободить предоставленное им для размещения генконсульства административное здание в Петербурге не позднее 31 марта.

Также от Хантсмана потребовали разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США.

«Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности», – отмечается в сообщении МИД.

Также Хантсмана предупредили о возможности дополнительных мер в отношении дипмиссии США в России, если американские власти продолжат враждебные акции против российских дипломатических и консульских учреждений.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге, а также высылает 60 американских дипломатов.

В понедельник сообщалось, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек. Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок».