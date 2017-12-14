Взгляд
31 марта, суббота  |  Последнее обновление — 00:26  |  vz.ru
Разделы

Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам

Нежелание Великобритании давать России в долг невыгодно самим британцамФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Великобритания всерьез рассматривает возможность сделать то, на что не решились даже Соединенные Штаты – нанести удар по российским государственным облигациям. Закрытие доступа к обслуживанию евробондов в Лондоне действительно станет для российской экономики потрясением. Но куда большим – и для самой британской. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Ответные меры России обидели США

Заявления представителя госдепартамента США Хезер Науэрт – развернутая иллюстрация старого анекдота «А нас-то за что?»Фото: кадр из видео
Госдеп США прокомментировал ответную высылку своих дипломатов из РФ в анекдотическом стиле: «А нас-то за что?» Несмотря на абсурд ситуации, смешного в сложившемся положении мало: Вашингтон не готов смириться с актуальной ситуацией в международной политике и повторяет свое заклинание об «изоляции России».  Подробности...
Перейти а раздел…

Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
Перейти а раздел…

Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Не слушайте байки про инвестиционный климат

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Вторая холодная война официально объявлена

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

        Главе Китая разрешили править бессрочно. В России, как и в США, занимать должность президента можно только два срока подряд. Нужны ли подобные ограничения для лидера страны?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Посольство России направило Лондону ноту в связи с досмотром самолета «Аэрофлота»
          Озвучены ответные меры Москвы против стран ЕСМИД объяснил досмотр лайнера «Аэрофлота» в Лондоне попыткой Британии спасти репутациюСуд защитил летчика, по ошибке повредившего самолетСпецслужбы США организовали серию провокаций против российских дипломатов
          Появились подтверждения намерению Трампа уйти из СирииЧисло нарушений на украинских АЭС значительно возрослоРоссия начала преодолевать суперсмертность мужчинРоссия решила не отвечать ряду стран на высылку своих дипломатов
          Кадыров назвал страны Прибалтики жалкими тявкающими шавкамиНовый российский трубопровод способен сильно навредить СШАПушков ответил Нафтогазу по поводу «котиков»Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце

          Главная тема


          Для «памятника фашисту» выбрано крайне неудачное место

          «нет никаких доказательств»


          Независимые аналитики: Комплексы Patriot, скорее всего, не работают

          дипломатическая практика


          Американские политики массово игнорируют российского посла

          с участием авианосца


          Китай проводит морские учения «невероятных масштабов»

          война в Сирии


          Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

          конфликт с Западом


          Почему Китай не встает на сторону России в деле Скрипаля

          трагедия в Кемерово


          Потерявший семью в пожаре кемеровчанин рассказал, кто закрыл двери кинозала

          «Мертвая рука»


          Запад ищет уязвимости в важнейшей ракетно-ядерной системе России

          разведка и контрразведка


          Насколько чувствительным для Запада окажется ответ России

          «западноукраинский сепаратизм»


          Александр Чаленко: Идею перевода украинской мовы на латиницу лично я поддерживаю двумя руками

          Борис Джонсон и Достоевский


          Лев Пирогов: Съел, дурацкий русский? Ядерный двигатель у него… А вот световой меч – не хочешь?

          «наши западные партнеры»


          Ирина Алкснис: Кадровая деградация дошла до такой степени, что система стала невменяема

          на ваш взгляд


          Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?

          Ответные меры России обидели США

          Заявления представителя госдепартамента США Хезер Науэрт – развернутая иллюстрация старого анекдота «А нас-то за что?»   30 марта 2018, 14:20
          Фото: кадр из видео
          Текст: Антон Крылов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Госдеп США прокомментировал ответную высылку своих дипломатов из РФ в анекдотическом стиле: «А нас-то за что?» Несмотря на абсурд ситуации, смешного в сложившемся положении мало: Вашингтон не готов смириться с актуальной ситуацией в международной политике и повторяет свое заклинание об «изоляции России».

          Хочется верить, что «дипломатические войны» 2018 года впоследствии будут проходить в вузах (в том числе американских) как пример абсурдного и непрофессионального поведения ответственных за внешнюю политику чиновников.

          Абсурден повод – отравление Юлии и Сергея Скрипалей. Кто их отравил – неизвестно. Представленные Британией «доказательства» наличия у России химического оружия не выдерживают никакой критики. По сути, российских дипломатов высылают, «потому что могут». Ирак в аналогичной ситуации начали бомбить, но Россию бомбить нельзя.

          Абсурдны сами санкции. Где дипломаты – и где отравления? Относительно логично могли бы выглядеть ограничения против, например, химической отрасли, раз уж обвинения (точнее, подозрения; для обвинений нет доказательств) касаются «химического оружия». Но от этого могут пострадать экономические интересы западных компаний.

          Главными пострадавшими станут туристы и все, кому нужны визы. А в конечном счете, получается, опять страдает экономика, просто не так явно, как в случае секторальных санкций.

          Возможно, в рамках защиты своей туристической отрасли России стоило бы сделать так, чтобы выдача виз иностранным туристам не пострадала от сокращений в наших посольствах. Современные онлайн-технологии позволяют достаточно изучить человека без личного собеседования и «сбора бумажек». А те, кому зачем-то нужно в США, будут заодно помогать грузинской или казахской экономикам: говорят, в этих странах гражданам России американские визы выдают быстро и без особых придирок.

          Но апофеозом абсурда является реакция американских чиновников на ожидаемые, прямо говоря, неизбежные ответные меры. Однажды Россия позволила себе не отвечать на хамские действия США в отношении наших дипломатов в надежде на то, что новая республиканская администрация нивелирует этот «прощальный подарок» Барака Обамы. Надежды не сбылись, и второго шанса американцам никто давать не будет.

          Заявления представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт – развернутая иллюстрация старого анекдота: «А нас-то за что?», только если раньше в главной роли были украинцы, то теперь – американцы.

          «Мы все еще изучаем подробности решения России, но позвольте мне еще раз сказать, мы оставляем за собой право на дальнейшие действия по любым российским ответным мерам, направленным против Соединенных Штатов», – заявила Науэрт.

          Даже интересно, «дальнейшие действия» – это сокращение персонала российского (и американского, соответственно) посольства до одного человека – самого посла? Может, тогда хватит рубить кошке хвост по частям и стоит полностью прекратить дипломатические связи? Это будет по крайней мере честно.

          «Это существенно отразится на нашей консульской деятельности, будут затронуты визовые операции. Когда мы вынуждены сокращать число своих сотрудников, то меньше людей смогут заниматься визовыми и другими вопросами».

          Показательно, что проблемы с оперативной выдачей американских виз начались еще до первого витка взаимных высылок. А российские спортсмены не получили визы и не смогли поехать на соревнования в США до закрытия консульства в Санкт-Петербурге. Так что эта угроза также выглядит несколько фальшиво.

          Учитывая, что система выдачи американских виз остается одной из самых архаичных в мире – с индивидуальными собеседованиями и прочими глупостями даже не из двадцатого, а из девятнадцатого века, возможно, нынешние ограничения станут поводом и для ее модернизации.

          «Насколько я понимаю, Россия намеревается принять аналогичные меры к 28 другим странам, которые выразили солидарность с Великобританией. Россия сама изолирует себя, продолжая бесстыдно игнорировать факт химической атаки».

          Эта фраза – нагромождение лжи. Каким неимоверным давлением достигалась «солидарность», мы отлично знаем на примере Австрии. Как говорил в похожей ситуации капитан Блад из романов Рафаэля Сабатини (британского, несмотря на итальянское имя, автора): «Вам предоставляется совершенно свободный выбор между пером и веревкой».

          Солидарность – это свободный выбор свободных людей. Когда решение о высылке российских дипломатов принимается либо под экономическим и политическим давлением США, либо, как в случае с Украиной, из-за желания угодить хозяину – это называется другим словом.

          «Бесстыдно игнорировать факт химической атаки» – это вообще о чем? Россия с первого дня не подвергала сомнению факт отравления своего бывшего гражданина и своей действующей гражданки (по этому поводу возбуждено уголовное дело о попытке убийства, совершенного общественно опасным способом). Россия с первых дней выражала готовность к сотрудничеству – как на двусторонней основе, так и с участием ОЗХО.

          Единственное, что с первого дня отрицала Россия, – это свою причастность к преступлению. И доказательств этой причастности до сих пор не появилось.

          «Россия сама изолирует себя» – это уже похоже на какое-то магическое заклинание, которое от частого употребления утратило силу. Накануне газета ВЗГЛЯД публиковала детальный разбор того, чем атака на Россию в 2014 году отличается от нынешней. Главный вывод – никакой «изоляцией» не пахнет, наоборот, имитировать «единство Запада» с каждым разом становится все сложнее и сложнее.

          «Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь».

          А это уже геббельсовская методика многократного повтора заведомо ложного утверждения в надежде, что оно таким образом станет более правдоподобным. Россия не атаковала Британию. Россия не травила британского гражданина и собственную гражданку. Нет никаких доказательств не только самой атаки, но и причастности к ней хотя бы одного российского гражданина, не говоря уже о дипломатах. Поэтому в ответ на безосновательную высылку наших граждан Москва отвечает высылкой чужих граждан. Это норма, это традиция, по-другому не бывает.

          «Из представленного нам списка (высылаемых дипломатов и закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге) ясно, что Российская Федерация не заинтересована в диалоге по вопросам, имеющим значение для наших двух стран» – это очередное голословное утверждение сотрудницы Госдепа.

          К истерике по поводу «несоразмерности» Сиэтла и Санкт-Петербурга уже подключились американские СМИ: «Кремль превысил эквивалентный ответ США и приказал закрыть американское консульство в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России. Это консульство крупнее и гораздо важнее для отношений, чем российское консульство в Сиэтле», – пишет The New York Times.

          Напомним, что консульство в Сиэтле было закрыто из-за близости к «базам подводных лодок», а не потому, что Сиэтл – относительно небольшой город. В Санкт-Петербурге множество военных объектов, поэтому закрытие именно этого консульства выглядит вполне логично.

          Список высылаемых сотрудников не опубликован, поэтому сложно обсуждать слова Науэрт о «вопросах, имеющих значение».

          Как пишет The Wall Street Journal, Трамп «преследует в Иране, Северной Корее и других точках мира цели, которые, по его мнению, могут быть достигнуты вместе с Россией». Вряд ли были высланы эксперты именно по этим вопросам. Но в любом случае действия России – это лишь ответ. И если США вновь вышлют кого-то из российских граждан, последует аналогичный.

          Безусловно, в нарастающей спирали «дипломатических войн» нет ничего хорошего – говорить всегда лучше, чем оскорбленно молчать. Но как раз Россия готова к диалогу – о чем регулярно говорят и Владимир Путин, и Сергей Лавров.

          Придется подождать, когда эта немудреная мысль дойдет и до наших «партнеров». 


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............