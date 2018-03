Высылка российского дипломата из Тбилиси имеет принципиальную особенность Ответные меры России обидели США 30 марта 2018, 14:20

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Крылов

Версия для печати •

В закладки •

Постоянная ссылка •

•

Сообщить об ошибке • Госдеп США прокомментировал ответную высылку своих дипломатов из РФ в анекдотическом стиле: «А нас-то за что?» Несмотря на абсурд ситуации, смешного в сложившемся положении мало: Вашингтон не готов смириться с актуальной ситуацией в международной политике и повторяет свое заклинание об «изоляции России». Хочется верить, что «дипломатические войны» 2018 года впоследствии будут проходить в вузах (в том числе американских) как пример абсурдного и непрофессионального поведения ответственных за внешнюю политику чиновников. Абсурден повод – отравление Юлии и Сергея Скрипалей. Кто их отравил – неизвестно. Представленные Британией «доказательства» наличия у России химического оружия не выдерживают никакой критики. По сути, российских дипломатов высылают, «потому что могут». Ирак в аналогичной ситуации начали бомбить, но Россию бомбить нельзя. Абсурдны сами санкции. Где дипломаты – и где отравления? Относительно логично могли бы выглядеть ограничения против, например, химической отрасли, раз уж обвинения (точнее, подозрения; для обвинений нет доказательств) касаются «химического оружия». Но от этого могут пострадать экономические интересы западных компаний. Главными пострадавшими станут туристы и все, кому нужны визы. А в конечном счете, получается, опять страдает экономика, просто не так явно, как в случае секторальных санкций. Возможно, в рамках защиты своей туристической отрасли России стоило бы сделать так, чтобы выдача виз иностранным туристам не пострадала от сокращений в наших посольствах. Современные онлайн-технологии позволяют достаточно изучить человека без личного собеседования и «сбора бумажек». А те, кому зачем-то нужно в США, будут заодно помогать грузинской или казахской экономикам: говорят, в этих странах гражданам России американские визы выдают быстро и без особых придирок. Но апофеозом абсурда является реакция американских чиновников на ожидаемые, прямо говоря, неизбежные ответные меры. Однажды Россия позволила себе не отвечать на хамские действия США в отношении наших дипломатов в надежде на то, что новая республиканская администрация нивелирует этот «прощальный подарок» Барака Обамы. Надежды не сбылись, и второго шанса американцам никто давать не будет. Заявления представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт – развернутая иллюстрация старого анекдота: «А нас-то за что?», только если раньше в главной роли были украинцы, то теперь – американцы. На эту тему «Мы все еще изучаем подробности решения России, но позвольте мне еще раз сказать, мы оставляем за собой право на дальнейшие действия по любым российским ответным мерам, направленным против Соединенных Штатов», – заявила Науэрт. Даже интересно, «дальнейшие действия» – это сокращение персонала российского (и американского, соответственно) посольства до одного человека – самого посла? Может, тогда хватит рубить кошке хвост по частям и стоит полностью прекратить дипломатические связи? Это будет по крайней мере честно. «Это существенно отразится на нашей консульской деятельности, будут затронуты визовые операции. Когда мы вынуждены сокращать число своих сотрудников, то меньше людей смогут заниматься визовыми и другими вопросами». Показательно, что проблемы с оперативной выдачей американских виз начались еще до первого витка взаимных высылок. А российские спортсмены не получили визы и не смогли поехать на соревнования в США до закрытия консульства в Санкт-Петербурге. Так что эта угроза также выглядит несколько фальшиво. Учитывая, что система выдачи американских виз остается одной из самых архаичных в мире – с индивидуальными собеседованиями и прочими глупостями даже не из двадцатого, а из девятнадцатого века, возможно, нынешние ограничения станут поводом и для ее модернизации. «Насколько я понимаю, Россия намеревается принять аналогичные меры к 28 другим странам, которые выразили солидарность с Великобританией. Россия сама изолирует себя, продолжая бесстыдно игнорировать факт химической атаки». Эта фраза – нагромождение лжи. Каким неимоверным давлением достигалась «солидарность», мы отлично знаем на примере Австрии. Как говорил в похожей ситуации капитан Блад из романов Рафаэля Сабатини (британского, несмотря на итальянское имя, автора): «Вам предоставляется совершенно свободный выбор между пером и веревкой». Солидарность – это свободный выбор свободных людей. Когда решение о высылке российских дипломатов принимается либо под экономическим и политическим давлением США, либо, как в случае с Украиной, из-за желания угодить хозяину – это называется другим словом. «Бесстыдно игнорировать факт химической атаки» – это вообще о чем? Россия с первого дня не подвергала сомнению факт отравления своего бывшего гражданина и своей действующей гражданки (по этому поводу возбуждено уголовное дело о попытке убийства, совершенного общественно опасным способом). Россия с первых дней выражала готовность к сотрудничеству – как на двусторонней основе, так и с участием ОЗХО. Единственное, что с первого дня отрицала Россия, – это свою причастность к преступлению. И доказательств этой причастности до сих пор не появилось. «Россия сама изолирует себя» – это уже похоже на какое-то магическое заклинание, которое от частого употребления утратило силу. Накануне газета ВЗГЛЯД публиковала детальный разбор того, чем атака на Россию в 2014 году отличается от нынешней. Главный вывод – никакой «изоляцией» не пахнет, наоборот, имитировать «единство Запада» с каждым разом становится все сложнее и сложнее. «Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь». А это уже геббельсовская методика многократного повтора заведомо ложного утверждения в надежде, что оно таким образом станет более правдоподобным. Россия не атаковала Британию. Россия не травила британского гражданина и собственную гражданку. Нет никаких доказательств не только самой атаки, но и причастности к ней хотя бы одного российского гражданина, не говоря уже о дипломатах. Поэтому в ответ на безосновательную высылку наших граждан Москва отвечает высылкой чужих граждан. Это норма, это традиция, по-другому не бывает. «Из представленного нам списка (высылаемых дипломатов и закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге) ясно, что Российская Федерация не заинтересована в диалоге по вопросам, имеющим значение для наших двух стран» – это очередное голословное утверждение сотрудницы Госдепа. К истерике по поводу «несоразмерности» Сиэтла и Санкт-Петербурга уже подключились американские СМИ: «Кремль превысил эквивалентный ответ США и приказал закрыть американское консульство в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России. Это консульство крупнее и гораздо важнее для отношений, чем российское консульство в Сиэтле», – пишет The New York Times. Напомним, что консульство в Сиэтле было закрыто из-за близости к «базам подводных лодок», а не потому, что Сиэтл – относительно небольшой город. В Санкт-Петербурге множество военных объектов, поэтому закрытие именно этого консульства выглядит вполне логично. Список высылаемых сотрудников не опубликован, поэтому сложно обсуждать слова Науэрт о «вопросах, имеющих значение». Как пишет The Wall Street Journal, Трамп «преследует в Иране, Северной Корее и других точках мира цели, которые, по его мнению, могут быть достигнуты вместе с Россией». Вряд ли были высланы эксперты именно по этим вопросам. Но в любом случае действия России – это лишь ответ. И если США вновь вышлют кого-то из российских граждан, последует аналогичный. Безусловно, в нарастающей спирали «дипломатических войн» нет ничего хорошего – говорить всегда лучше, чем оскорбленно молчать. Но как раз Россия готова к диалогу – о чем регулярно говорят и Владимир Путин, и Сергей Лавров. Придется подождать, когда эта немудреная мысль дойдет и до наших «партнеров». Популярные материалы Составлен список блогеров-«трупоедов», сеявших панику после трагедии в Кемерово Ходорковский пожелал смерти девушке в Twitter «Зимнюю вишню» возвели самовольно