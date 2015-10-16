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30 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам

Нежелание Великобритании давать России в долг невыгодно самим британцамФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Великобритания всерьез рассматривает возможность сделать то, на что не решились даже Соединенные Штаты – нанести удар по российским государственным облигациям. Закрытие доступа к обслуживанию евробондов в Лондоне действительно станет для российской экономики потрясением. Но куда большим – и для самой британской. Почему? Подробности...
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Высылка российского дипломата из Тбилиси имеет принципиальную особенность

Возле здания посольства Швейцарии, где располагается российская Секция интересов, вырос небольшой мемориалФото: кадр Россия 24
Еще недавно подобное было трудно представить, но в последние дни и официальный Тбилиси, и простые жители Грузии демонстрируют России свою поддержку. Причина – трагедия в Кемерово, тронувшая чувства грузин. В связи с этим высылка российского дипломата из Грузии заметно отличается от аналогичных историй в Европе и США.  Подробности...
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Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
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Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вторая холодная война официально объявлена

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...

Перевод украинского языка на латиницу можно только приветствовать

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Русские люди Малороссии и Новороссии, коих на этих землях порядка 90% от числа всех граждан, должны четко уяснить себе, что украинская мова не является родной не только для них, но не являлась родной и для их предков. Подробности...
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Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

Степан Амбарцумян, предприниматель
Большинство предпринимателей в стране регулярно занижают налогооблагаемую базу. Почему же правительство руками ФНС не выведет нечестных на чистую воду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть четыре обстоятельства. Подробности...
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          Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

          Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистов   30 марта 2018, 10:56
          Фото: Rodi Said/Reuters
          Текст: Георгий Асатрян

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          Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ* при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку?

          Сирия выпала из объектива мировых медиа, что понятно. С одной стороны, дипломатическая война между США и Россией затмевает арабские ужасы. С другой – ИГИЛ* повержен, Асад побеждает (на минувшей неделе он даже прокатился за рулем новенького автомобиля по улицам разрушенного пригорода Дамаска), а Восточная Гута очищена от оппозиции и террористов. Около 10 тыс. человек были перемещены в провинцию Идлиб, которая теперь стала базой антиасадовских сил, включая экстремистов, близких к «Аль-Каиде».

          ВКС России снизили активность, но по-прежнему держат ситуацию в важных для себя районах под контролем. В то же время завершилась первая стадия турецкой операции в Африне, сирийцы повсеместно находят массовые захоронения, а в Хомсе и Алеппо идут бои низкой и средней интенсивности.

          Одним словом, Сирия вступила в поствоенный период, когда война вроде бы закончена, но долгожданный мир еще не виден даже за горизонтом, широкомасштабные операции завершены, но гражданское противостояние продолжается. Ученые даже придумали для этого специальный термин – диверсионно-террористическая война. И она все еще впереди.

          Страна фрагментирована: то, что происходит в Алеппо или Идлибе, сильно отличается от того, что наблюдают корреспонденты Al Jazeera в Ракке или Хаме. Это ключевой фактор, который нужно учитывать, анализируя ситуацию в САР: сейчас она разделена на зоны влияния, но, что еще важнее, раздроблена на зоны войны. Десятки игроков пытаются отхватить себе кусок некогда стабильной страны – кто в Идлибе, а кто в пустынной Ракке, еще недавно – столице и оплоте ИГИЛ.

          Продвинутая часть сирийского общества, проживающего на побережье Средиземного моря – в центре мировых цивилизаций, называет жителей Ракки «дикарями». Действительно, феллахи (то есть по-современному «деревенщина») живут будто бы в другом мире. Сирия в этом отношении страна уникальная, и ее сложная география стала одной из основных причин гражданской войны.

          Чтобы понять это, достаточно взглянуть на карту. С одной стороны, мы видим побережье главного моря планеты, центр мировой торговли. Там Латакия, Тартус, не так далеко от них – Дамаск. Умеренное светское население – оплот Асада. На востоке совершенно иная картина: там пустыня и глубоко религиозное население – суннитское, со временем ставшее фундаменталистским. Позавчера оно было оплотом «Аль-Каиды», вчера – ИГИЛ. Эти страты сирийского общества несовместимы, так что гражданское столкновение было неизбежным.

          Неизбежным был и бунт местного значения в Ракке, где арабы «восстали» против новых властей провинции – «Демократических сил Сирии» (SDF). Это продвинутая проамериканская армия, состоящая из курдов (70%), тех же арабов (20%), а также агентуры ЦРУ и Сил специальных операций США (10%). Ее можно назвать одной из наиболее дееспособных сил современной Сирии, продуктом гражданской войны. К сожалению, она не наша, не российская, от чего, так сказать, падает в некоторых глазах. Но нужно отдать SDF должное – именно она освободила Ракку и воевала с ИГИЛ в пустыне, будучи отлаженной боевой машиной, созданной агентами военизированного крыла ЦРУ и Пентагона.

          Итак, нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистов. Что это значит?

          Провинция Ракка была освобождена от ИГИЛ силами коалиции США в октябре 2017 года. По крайней мере, об этом было объявлено. Действительно, боевики ИГИЛ отступили, но не осенью, а зимой. А если быть совсем точными, то значительная часть из них просто оставила одноименный город и ушла в пустынные районы у иракской границы. Там ничейная зона, можно укрыться и перевести дух.

          Освобождение Ракки – несомненный успех всех тех, кто боролся против ИГИЛ. Однако, как это всегда и бывает после гражданской войны, возникли вопросы переустройства. Сирия – многонациональная страна. Ракка – провинция арабов-суннитов, которые никогда не примут власть курдов. Незадолго до начала операции в Вашингтоне серьезно рассматривался вопрос о целесообразности использования курдских формирований в освобождении города. Идея, мягко говоря, не самая удачная, однако за неимением альтернативы американцы все же пошли на это.

          Жители Ракки поддержали ИГИЛ в 2014 году, но, понимая невозможность борьбы с силами, за которыми стоят США, смирились с новыми хозяевами. Но только на время. Американцы это понимают, однако уступить этот кусок страны Асаду не могут и не хотят – уж слишком много пафосных слов было произнесено, и теперь неудобно признать, что идея свержения президента-офтальмолога была провальной. Со своей стороны, арабы никогда не признают новые власти, жизнь «под курдами» им ненавистна и противоречит их идентичности, которая складывалась во времена халифата.

          Что же касается самих курдов, они вообще не хотели идти на Ракку, она им никогда не была нужна. В этих местах нет ни одного фактора, который играл бы им на руку. Большая часть населения ненавидит их, ненавидит Асада, симпатизирует ИГИЛ. Привлекая курдов к операции под кодовым названием «Великая битва», американцы посеяли семена новой гражданской войны. И теперь гроздья гнева возникли между теми, кто пришел с севера (из провинции Хасака), и местными потомками выходцев из Аравийской пустыни.

          Арабы, живущие на востоке и юго-востоке Сирии, – это племена, которые иммигрировали в Средние века в поисках лучшего климата. Они живут в племенном социуме, где религия значит очень многое, а авторитеты – старейшины, но никак не курды-коммунисты. Решение освободить Ракку именно при помощи SDF стало вынужденным, с ИГИЛ нужно было бороться. Зачастую история не оставляет хорошего выбора. «Великая битва» за Ракку именно такой пример – пример цугцванга.

          Полномасштабного восстания в Ракке пока что нет. И, скорее всего, арабы не смогут его организовать в ближайшее время, у них нет для этого ни ресурсов, ни сил.

          Однако курдская власть в Ракке невозможна по определению. Это примерно то же самое, что еврейская власть в пригороде Эр-Рияда или албанская власть в Белграде. И сейчас мы наблюдаем только первые ростки нового противостояния.

          Каким может быть выход из ситуации? Штатам (стране де-факто ответственной за эту зону влияния) следует начать создание адекватных властей, состоящих из местного населения. Это единственное, что может спасти от нового витка гражданской войны за Ракку. Дамаску же предстоит договариваться с новыми властями региона: компромисс и местное самоуправление способно усмирить даже горячую пустыню.

          Автор – политолог, эксперт по политике США в Афганистане и на Ближнем Востоке

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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