Блогеры отреагировали на дипломатический скандал с миной

Блогеры отреагировали на новость о попытке дипломата США вывезти снаряд в Нью-Йорк через аэропорт Шереметьево.

Автор телеграм-канала Aviagram пояснил, что в московских аэропортах действует строжайшая система досмотра, которая позволяет обеспечивать безопасность пассажиров.

«По факту только интересно одно – реально ли это был представитель США и почему он улетел? Если бы это не было спланированной проверкой, то такой человек должен был быть задержан, причем жестко. Потом уже разбирались бы, прикосновенен он или нет. А если улетел, то значит все было планово», – поделился рассуждениями блогер.

Другой канал под названием «Адекват» увидел дальний прицен в том, что американский посол пытался пронести мину.

«Одному ли мне кажется, что минометная мина в багаже американского дипломата, без взрывчатки, но с детонатором – это заход на протестировать систему безопасности Шереметьево? С прицелом на дальнейшие неисчислимые мерзости, но уже без прямого участия американских дипломатов?», – задался вопросом автор канала.

Автор канала «Милитарист» полагает, что американский дипломат мог быть любителем так называемых ММГ – макетов массо-габаритных, копий устройств, соответствующих оригиналу по размерам и массе.

Блогер под ником «Хрюн Моржов» в Twitter возмутился тем, что россиян в США задерживают по любым поводам, а американцы пользуются излишней свободой.

«Почему то наших в США задерживают за то что пукнул не там, а тут американец со взрывным устройством – Счастливого пути! Это, конечно, достижения независимости!», – заключил он.

Напомним, МИД России сообщил, что утром в субботу сотрудник американского посольства попытался пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, сам посол пояснял, что хотел взять снаряд «для коллекции».