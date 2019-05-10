Путин забросил десять шайб на гала-матче в Сочи

На гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи президент России Владимир Путин забросил десять шайб, благодаря чему его команда победила.

Путин выступал за команду «Легенды хоккея» в качестве нападающего. Он вышел на лед под номером 11, передает ТАСС.

Президент открыл счет в первом периоде и всего забросил десять шайб. Также отличился министр обороны Сергей Шойгу.

Соперником «Легенд хоккея» стала сборная Ночной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 14:7 в пользу команды, за которую выступал Путин.

Гала-матч посетил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом в начале второго периода сообщил ведущий матча. Игроки приветствовали гостя ударами клюшек о лед.

Напомним, в мае 2018 года Владимир Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги, проходящем в сочинском ледовом дворце «Большой».

В декабре 2017 года Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади в Москве.