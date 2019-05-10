В Госдепе назвали основной вопрос визита Помпео в Россию

Одной из основных тем переговоров госсекретаря США Майка Помпео с российским руководством станет вопрос контроля над вооружениями, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента.

«Одним из главных вопросов на повестке – контроль над вооружениями. Президент (США Дональд) Трамп дал ясно понять, что он хочет соглашение по контролю над вооружениями, которое бы отражало современные реалии», – передает слова представителя Госдепа РИА «Новости».

Дипломат добавил, что, по мнению Вашингтона, новые соглашения должны включать широкий круг стран и спектр вооружений.



Он сообщил, что во время переговоров стороны также обсудят Украину, Венесуэлу, Иран, Сирию и Северную Корею.

По его словам, США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, но намерены прямо сказать о своих опасениях. «Мы всегда говорили, что хотим более хороших отношений с Россией, это является частью нашей политики в отношении этой страны», – сказал он.



Дипломат отметил, что «по многим темам достигнут прогресс», хотя у стран есть разногласия по многим вопросам.



Журналисты спросили представителя Госдепа о том, будет ли Помпео обсуждать подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Прошу вас обратиться к Белому дому, посмотрим, что получится из этого визита», – ответил он.

Визит Помпео в Россию ожидается 13-14 мая. Он проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи. Также не исключено, что с Помпео встретится президент Владимир Путин.