Лукашенко уволил замгоссекретаря Совбеза за «дискредитирующие проступки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина за проступки, «дискредитирующие звание военнослужащего».

В указе Лукашенко, опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, говорится: «За совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего, освободить полковника Втюрина Андрея Александровича от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности».

Ранее президент Белоруссии устроил кадровые чистки из-за «Освенцима» в коровнике.