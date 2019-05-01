МИД Канады вступился за главаря наркокартеля

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выступила решительно против смертного приговора, вынесенного судом Китая канадскому гражданину, который руководил деятельностью международной преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом наркотиков.

По словам Фриланд, в Оттаве «очень обеспокоены этим приговором», передает ТАСС.

«Мы считаем, что это жесткое и бесчеловечное наказание не должно применяться ни в одной стране», – заявила глава МИД Канады, добавив, что Оттава уже много лет «выступает решительно против применения смертной казни».

Народным судом средней ступени города Цзяньмэнь на юге Китая было установлено, что гражданин Канады Фань Вэй руководил деятельностью международной преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом запрещенных психотропных препаратов в особо крупных масштабах. Рассмотрев доказательства, суд приговорил Фань Вэя к высшей мере наказания, а также постановил конфисковать его имущество.

Помимо канадца, приговоры были вынесены еще десяти участникам группировки, среди которых один гражданин США, еще четверо имеют паспорта Мексики. Подсудимые были приговорены к пожизненным срокам, а некоторые – к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года.

Напомним, 1 марта министерство юстиции Канады выдало разрешение на продолжение рассмотрения дела об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США, задержанной в Канаде по запросу из Вашингтона в декабре прошлого года. В ответ Пекин потребовал от Оттавы немедленно освободить финдиректора Huawei.

Помимо этого, Китай обвинил ранее задержанного канадского дипломата в шпионаже.

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