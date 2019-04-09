Россияне вывели из Кипра 5 млрд евро

За последние шесть лет россияне вывели из Кипра около 5 млрд евро, следует из данных кипрского Центрального банка.

Отмечается, что россияне продолжают уходить из Кипра и искать банки в других странах спустя шесть лет после финансового кризиса и обвала кипрского банковского сектора. В феврале россияне забрали из кипрских банков 93 млн евро, за январь-февраль – 140 млн евро, пишет Financial Mirror.

По сравнению с февралем 2018 года снижение суммы российских вкладов составило 1,34 млрд евро, за два года были выведены 2,65 млрд евро.

Сокращение числа российских вкладчиков в кипрских банках связывают с усилиями по борьбе с отмыванием денег в ЕС и давлением со стороны Евросоюза и международных валютных институтов. Также фактором называется побуждение российских властей к богатым россиянам возвращать свои капиталы в Россию.

В итоге с 2013 года российские вклады сократились с 11,76 млрд евро до 4,95 млрд евро.

Напомним, в России продолжает действовать амнистия капиталов, однако с 1 марта она распространяется только на физлиц, которые возвращают деньги в Россию или перерегистрируют активы в специальных административных района.