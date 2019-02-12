Минфин объяснил новые условия амнистии капитала

После 1 марта амнистия капитала будет распространяться только на физлиц, которые возвращают деньги в Россию или перерегистрируют активы в специальных административных районах (САР), сообщила пресс-служба министерства финансов.

«Минфин подготовит изменения, по которым условия следующего этапа амнистии предусматривают, что если физическое лицо переводит либо деньги в Российскую Федерацию, либо свои холдинговые структуры в САРы, то оно сможет воспользоваться амнистией и после 1 марта 2019 года, еще в течение одного года», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

Напомним, сейчас в рамках амнистии капитала граждане могут добровольно подать специальную декларацию и указать свои зарубежные активы, избежав претензий к ним и необходимости платить налоги за годы сокрытия. Переводить средства в Россию в рамках нынешнего этапа амнистии не нужно. Этот этап закончится 28 февраля 2018 года.

Продлевать амнистию на этих же условиях власти не планируют, отметил замминистра финансов Илья Трунин. Он добавил, что к инвесторам, которые будут переводить свои деньги в Россию, а активы перерегистрировать в специальные административные районы, не будет никаких претензий.

За прошлой год в рамках российской амнистии капиталов бизнес задекларировал на своих счетах более 10 млрд евро. Перед этим президент Владимир Путин на форуме «Деловой России» объявил, что амнистия капиталов может быть продлена еще на год для ряда категорий бизнесменов. Перерегистрация бизнеса возможна в специальных административных районах с особыми правовыми условиями на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке.