Стали известны юридические аспекты имитации секса с участием Кокорина

«Может быть, их поведение и чрезмерно с социальной точки зрения, но ни на какую дополнительную статью оно не тянет», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский. Так он прокомментировал сообщения о том, что перед нападением на федерального чиновника Дениса Пака Кокорин имитировал близость с неизвестной девушкой.

«Абсолютно ничего наказуемого я в их действиях не вижу. Может быть, выпили, может быть, дурачились, но считаю, что, пока такие вещи не задевают других, можно относиться к ним снисходительно», – заметил собеседник.

Ни о какой дополнительной статье, по мнению адвоката, в данном случае речи идти не может. «А что это? Хулиганство? Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу? Я здесь этого состава не вижу», – уточнил Агранович.

Эти подробности объясняют повод конфликта, хотя и не снимают с Мамаева и Кокорина вины за их дейсвия, полагает адвокат. «Они веселятся, может быть, чрезмерно, и тут подходит старший человек и начинает учить их жизни, завязывается драка. Есть случаи, когда люди просто подходят к человеку и начинают его немотивированно бить, и это гораздо опаснее», – заметил собеседник.

«Я не могу учить работать защиту Мамаева и Кокорина, но я эту ситуацию попытался бы развернуть с точки зрения защиты. Мы живем в XXI веке, в европейском государстве, у нас не законы шариата. Может быть, не стоит так жестко относиться к молодежи?» – задался вопросом Аграновский.

Напомним, в зале суда свидетель заявил, что перед нападением на федерального чиновника Дениса Пака футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были не одни: в частности, неизвестная девушка имитировала близость с Кокориным, спустившись под стол.

Арест Кокорину и Мамаеву продлили до 25 сентября. Оба футболиста частично признали свою вину.