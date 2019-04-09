Трамп подтвердил планы по введению пошлин на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что планирует ввести пошлины на товары из Евросоюза в ответ на субсидирование ЕС собственной авиапромышленности.

«Всемирная торговая организация постановила, что субсидии Европейского союза отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в $11 млрд. ЕС обманывал США для достижения своих интересов многие годы. Это должно прекратиться», – приводит ТАСС слова Трампа.

Ранее американский президент угрожал введением пошлин, если ЕС откажется вести переговоры по торговле.