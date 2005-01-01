Трамп выступил с угрозами в адрес Евросоюза

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести пошлины на многие товары из Европы, если ЕС не будет вести переговоры по торговле.

«Они хотят говорить с нами, но если они не будут, то мы введем пошлины на многие товары», – передает его слова ТАСС.

Заявление Трамп сделал на встрече с премьером Ирландии Лео Варадкаром.

О возможности введения новых пошлин в отношении ЕС Трамп говорил и в феврале. Тогда он посетовал, что с Европой «очень сложно договариваться».

Летом после введения обоюдных пошлин ЕС согласился ослабить ограничения на импорт из США, после чего Трамп объявил об «открытии Европы» для американских фермеров.