Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами

Глава американского государства Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины на товары из ЕС.

На вопрос о том, может ли Вашингтон ввести новые пошлины, Трамп ответил: «Мы, конечно, думаем об этом», – передает ТАСС.

По его словам, США хотят заключить с ЕС соглашение, но с Европой «очень сложно договариваться». Как заявил Трамп, «с ЕС было сложно уже много лет».

Он сказал, что США введут пошлины, если договориться не удастся.