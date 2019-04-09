Песков призвал не экстраполировать претензии к Роскосмосу на Рогозина

Претензии к работе Роскосмоса не следует экстраполировать персонально на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина, поскольку он занимает этот пост меньше года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наверное, это не совсем правильно (говорить о претензиях лично к Рогозину), потому что, как правило, подобные исследования работы корпораций ретроспективно охватывают достаточно длительный период, а Рогозин возглавляет это ведомство (Роскосмос) меньше года», - отметил он, передает ТАСС.

Во вторник стало известно, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. В Роскосмосе сообщили, что знают о результатах проверки, проводимых Генпрокуратурой.

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