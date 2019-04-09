В Роскосмосе отчитались о принятии мер после проверки Генпрокуратуры

Руководство Роскосмоса знает о результатах проверки, проводимых Генпрокуратурой, на предприятиях отрасли приняты меры для наведения порядка.

«Руководство госкорпорации «Роскосмос» не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов службы внутреннего аудита госкорпорации. На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка», – сообщается на сайте Роскосмоса.

Там же отмечается, что по ряду подобных фактов, выявленных внутренними проверками Роскосмоса, генеральный директор госкорпорации осенью 2018 года лично информировал главу государства. Также для повышения контроля за законностью финансово-хозяйственной деятельности сформирована централизованная вертикально-интегрированная система финансового контроля.

«Наведение порядка и дальнейшая декриминализация отрасли новой администрацией будут продолжены», – подчеркивается в сообщении.

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД