Ишаев возместил «абсурдный» ущерб

Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил 5,7 млн рублей в качестве компенсации за вменяемый ему ущерб от хищений у ПАО «НК Роснефть», сообщил адвокат Павел Зайцев.

«Предполагаемый ущерб погашен платежным поручением», – передает слова адвоката РИА «Новости».

Сам обвиняемый назвал сумму ущерба «абсурдной», отмечается в сообщении.

Бывший губернатор был задержан 28 марта и помещен под домашний арест сроком до 27 мая. Он обвиняется в мошенничестве со средствами Роснефти при заключении контракта на аренду здания представительства Роснефти в Хабаровске, в то время, когда был вице-президентом компании. Ишаев отказался признавать вину.