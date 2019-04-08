Песков заявил о неучастии Кремля в дискуссии о возможном изменении Конституции

Кремль не является участником дискуссии о возможности внесения поправок в Конституцию России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае нет никакой позиции, Кремль не является участником этой дискуссии», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля по этому вопросу, передает РИА «Новости».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил в интервью интернет-редакции официального сайта Госдумы, что считает целесообразным участие палаты в консультациях при назначении членов правительства России. В ответ на вопрос о том, была ли данная инициатива согласована с Кремлем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «это новое предложение».

Политолог Алексей Чеснаков прокомментировал предложение спикера Госдумы о наделении нижней палаты парламента правом участия в консультациях при назначении членов правительства.