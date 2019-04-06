Эксперт перечислил риски участия Госдумы в формировании правительства

Политолог Алексей Чеснаков прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о наделении нижней палаты парламента правом участия в консультациях при назначении членов правительства.

В своем Telegram-канале Чеснаков перечислил риски такого решения. По его словам, во-первых, наделение Госдумы – органа представительной власти – полномочиями по внесению главе государства своих предложений по составу правительства как органа, осуществляющего исполнительную власть, стало бы «нарушением предусмотренного действующей Конституцией баланса властей».

Кроме того, по мнению эксперта, это способствовало бы появлению и усилению новых конфликтов внутри исполнительной власти, создавало бы риски вмешательства представительной власти в текущую деятельность власти исполнительной, сокращало бы для главы государства пространство в кадровой политике.

Также, по оценке политолога, снизились бы возможности для перехода к более эффективной модели конкуренции политических партий как в парламенте, так и за его пределами.

По его словам, такое решение «увеличивало бы вес» спикера нижней палаты парламента, руководства и аппарата Госдумы в ущерб рядовым парламентариям и фракциям.

«В случае широкой трактовки данных полномочий можно было бы говорить о первом (и, скорее всего, необратимом) шаге по переходу к парламентской республике», – заключил Чеснаков.

Напомним, Володин заявил в интервью интернет-редакции официального сайта Госдумы, что считает целесообразным участие палаты в консультациях при назначении членов правительства России. В ответ на вопрос о том, была ли данная инициатива согласована с Кремлем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «это новое предложение».

Между тем, как сообщил ТАСС руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов, ЕР готова к обсуждению инициативы Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства.